Erdoğan'ın ekonomi planı tepetaklak oldu: Cari açık son 10 yılın rekorunu kırdı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye ekonomi modeli' planı işe yaramazken, cari açık patladı. Şubat ayında cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açıkta 10 yılın zirve seviyesi kaydedildi.

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Erdoğan'ın ekonomi planı tepetaklak oldu: Cari açık son 10 yılın rekorunu kırdı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı tepetaklak oldu.

Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

SON 10 YILIN ZİRVESİ

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye ekonomisinde cari açık Şubat'ta beklentileri aşarak 8,78 milyar dolar oldu. Şubat ayında 12 aylık cari açık da 55,4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açıkta 10 yılın zirve seviyesi kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTMIŞTI

Şubat ayında Türkiye'de dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 51,4 artışla 12,1 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Recep Tayyip Erdoğan Cari açık Türkiye ekonomisi
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