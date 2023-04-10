Dolar/TL'de 'belirsizlik' yükselişi sürüyor!
ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle dolar/TL yön arayışına girdi.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlandı.
Öte yandan çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizlikler sürerken dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,2780'den işlem görüyor.
Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 19,2522'den tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ
Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 102,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0910'dan alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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