Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 artışla 4.956,02 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

 Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4.956,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4.924,64 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleştiğini anımsatan analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Analistler, veri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 45 seviyesinde bulunan 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin veri sonrası yüzde 64'e çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği vardabit nasıl yapılıyor? Öyle basit ki tarifi.. Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği vardabit nasıl yapılıyor? Öyle basit ki tarifi..
Tarihi sokaklarda 'tekerlekli demir sandıklar': Merkez Bankası, Kapalıçarşı'dan dolar topluyormuş Merkez Bankası, Kapalıçarşı’dan dolar topluyormuş
Deprem etkisinden arındırılmış işsizlik arttı! Deprem etkisinden arındırılmış işsizlik arttı!
ÇOK OKUNANLAR
Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı' Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı'
Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar
'Aday listeleri' manşetlerde: Hangi gazete, nasıl gördü? Hangi gazete, nasıl gördü?
Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: MHP'nin hamlesi AKP'nin oylarında gerilemeye yol açabilir Kömürcü: "Ayrı liste Cumhur İttifakı'na 15-20 vekile mal olacak"