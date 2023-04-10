Kripto varlık platformu Binance'de yeni kriz!

The Wall Street Journal'a göre Binance.US daha önce para yatırmak için Signature Bank veya Silvergate Capital Corp'u kullanıyordu. Her iki finans kurumunun da batmasıyla, ABD'li kripto para borsası Binance bankacılık ortağı aramaya başladı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Binance.US şimdilik kendi adına fon depolamak için en az bir aracı kullanıyor ve bu durum da fon gönderme ve taşıma sürecini yavaşlatabilir. Müşterilerin dolar pozisyonlarını doğrudan tutmak için bir banka bulmak Binance.US için önemli. Binance.US son aylarda doğrudan bankacılık ilişkisi kurmak için Cross River Bank ve custemers Bankcorp ile temaslarında başarılı olamadı.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTA İSTEKSİZLİK

WSJ'ye göre bazı bankalar düzenleyici riskler konusundaki endişeleri nedeniyle Binance US ile iş yapmak konusunda isteksizler.

AVUSTRALYA LİSANSINI İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan Binance, Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC bugün Binance’ın lisansının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, 14 Nisan itibariyle Binance’da Avusturalya kullanıcıları yeni pozisyon açamayacak ve türev pozisyonlarını yükseltemeyecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, Avustralya’da sadece 104 kullanıcının bulunduğunu ve bu sebeple kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem