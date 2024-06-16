Madeni 5 liraların piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Atatürk portresi değişecek mi?

Yüksek enflasyon nedeniyle küçük miktarlardaki madeni paralar da değerini kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçtiğimiz hafta yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

İŞTE PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TARİH

Ekonomim'de yer alan habere göre; Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

ATATÜRK PORTRESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 milyon adet basılan 5 TL’lik madeni paraları tedavüle sunmuştu. Özel basılan 5 TL’lik madeni paralardaki Atatürk portresinin Atatürk’e benzememesi ise tepki toplamıştı.

Yeni madeni 5 TL'lerdeki Atatürk portresinin değiştirilip değiştirilmediği merakla bekleniyor.