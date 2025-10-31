Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik düzenlemesi resmileşti. 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılacak.

MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ

TES, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak tüm çalışanların zorunlu katılımını içerecek. Buna göre, her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 oranında prim kesintisi yapılacak. Bu kesintilere işverenlerin de katkı sağlaması zorunlu olacak.

İŞVERENDEN EK KATKI VE DEVLETTEN DESTEK

Yeni sistem kapsamında işverenler, çalışan adına yüzde 1 oranında ek katkı payı ödeyecek. Ayrıca devlet, toplanan primlerin toplamına yüzde 30 oranında destek sağlayacak. Bu fonlar, çalışanların emeklilik döneminde kullanmaları için bireysel emeklilik havuzunda değerlendirilecek.

10 YIL KALMA ŞARTI GETİRİLİYOR

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Ancak sistemden ayrılmak isteyen çalışanların, en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Bu süre dolmadan yapılan kesintiler geri alınamayacak.

ÖZEL DURUMLARDA PARA ÇEKİLEBİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında bazı istisnalar da yer alıyor. Doğum, hac ibadeti veya askerlik gibi özel durumlarda, katılımcılara belirli oranlarda erken para çekme hakkı tanınacak.

EMEKLİLİKTE EK GÜVENCE

Yetkililer, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin, çalışanlara emeklilikte ikinci bir gelir güvencesi sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. TES’in devreye girmesiyle birlikte hem bireysel tasarruf oranlarının artması hem de emeklilik döneminde gelir dengesizliğinin azalması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi