Piyasalar Güne Dalgalı Başladı! Dolar 42 TL’ye Dayandı, Euro Zirvede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar, dolar ve euronun güncel seyrini yakından takip ediyor.

MERKEZ BANKASI GÜNCEL KURU AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,8707 TL, satışta ise 42,0385 TL olarak duyurdu. Önceki gün açıklanan efektif kurda alış 41,8406 TL, satış 42,0082 TL seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM

Küresel döviz piyasalarında dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3162, dolar/yen paritesi ise 154,124 seviyelerinde işlem gördü. Bu veriler, doların küresel çapta dalgalı seyrini sürdürdüğünü gösteriyor.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününe Dolar/TL 41,9779 (alış) ve 42,0976 (satış) seviyelerinden başladı. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,7376 TL civarında işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi