Limonda İhracat Yasağı Kaldırıldı

Limona getirilen ihracat yasağı kaldırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da üreticilerle yaptığı toplantıda limon ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını ve iç piyasa fiyatlarının denetleneceğini söyledi.

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Limonda İhracat Yasağı Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına geçici olarak ara vermişti. Adana, Mersin ve Hatay’da yaşanan soğuk hava ve don nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen geçici ihracat kısıtlaması, üreticilerin tepkisini çekmişti.

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ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Abu Dhabi dönüşü kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile birlikte limon üreticileriyle bir araya geldi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Limonda İhracat Yasağı Kaldırıldı - Resim : 2

'YASAK KALDIRILDI'

Görüşmenin ardından sosyal medyada açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da limon üreticilerine müjdeli haberi verdi. Kara, “Erdemli’miz don felaketinden ciddi şekilde etkilenmişti. Üreticimizin daha fazla zarar görmemesi için ihracat yasağının kaldırılması gerektiğini ifade ettik ve bu talebimiz olumlu karşılandı. Yasak kaldırıldı” dedi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
limon ihracat Ömer Bolat
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