Kuyumcusu Otelcisi Dövizle Tahsilat Yapamıyordu! Yeni Nesil Yazarkasa POS Cihazı için O Süre Bugün Bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz ay devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025'e ertelenmişti. Yeni düzenlemede beklenen gün geldi ancak sürenin bir kez daha uzatılması talep edildi.

Esnafın kullandığı yeni nesil ödeme kaydedici cihazların son başvuru tarihinin bugün itibarıyla sona erdiğini duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması için son başvuru tarihi olarak öngörülen 10 Ocak 2025 tarihi sona ermektedir. Ancak gerek piyasadaki yeterli miktarda ön ödeme kaydedici cihazın bulunmaması gerekse yeterli rekabet ortamının oluşması için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“GÜNÜMÜZ EKONOMİK KOŞULLARINDA ESNAF MAĞDUR EDİLMEMELİ”

Piyasada gerekli rekabet ortamı oluşuna kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda sürenin uzatılması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka oluşması gerekir. Bunun için de piyasada birden çok yeni nesil ödeme kaydedici cihazın bulunması kaçınılmazdır. Bu kapsamda talebimiz, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasıdır” şeklinde konuştu.

DÖVİZ CİNSİ TAHSİLAT SORUNU

İş dünyası temsilcileri, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle uygulamanın ertelenmesi için çağrı yapmıştı. Yeni nesil yazarkasa POS’lardan döviz tahsilatı yapılamaması özellikle oteller, kuyumcular ve turizm işletmelerinde endişeye yol açmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi