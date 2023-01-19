Kuru mama fiyatlarına dev zam!

Sinop Mübadele ve Balkan Hakları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, Sinop Belediyesi tarafından derneğe tahsis edilen binaya taşındıklarında mahalledeki kedileri fark etti.

Kedilere süt ve mama alarak ilgilenmeye başlayan Aral, "İlk mama vermeye başladığım kuru mama fiyatları 10- 12 liraydı. Bunlar ayda yüzde 20, yüzde 30 arttı derken şimdi en uygun kuru mama fiyatı 30 liradan aşağı yok. Yüzde 200 arttı kuru mama fiyatları. Gerçekten bu da bizi zorlamaya başladı. Kuru mama almakta zorlanıyoruz" dedi.

"KEDİ MAMASINDA YÜZDE 18 KDV VAR"

"Bir kedi mamasında yüzde 18 KDV var" diyen Aral, "En azından KDV’si düşürülsün. Bunlar sokak hayvanı. Bunları beslemek bizim insani görevimiz. Bunun için gerçekten sokak hayvanlarının gerek kedi gerek köpek mamalarının fiyatları çok arttı. Bunun maliyetinin durdurulması gerekiyor. Fiyatların durdurulması gerekiyor. Ancak o şekilde bunlara rahat bakabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem