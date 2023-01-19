Et ve Süt Kurumu'na piyasayı düzenleme yetkisi

Et ve Süt Kurumu'na (ESK), et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile gerekli yetki ve görevlendirmeler yapıldı.

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Et ve Süt Kurumu'na piyasayı düzenleme yetkisi

ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar çerçevesinde et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla ESK için gerekli olan yetki ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Üreticilerin ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasasının düzenli olarak takip edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. ESK satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır.”

Kaynak: İHA

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