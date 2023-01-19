Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Ocak ayına ilişkin yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 9 olan politika faizini sabit tuttu.

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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 64,27'e yükselmesine rağmen yüzde 9 olan politika faizini 2023 Ocak ayında sabit tuttu.

Banka; 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

PPK açıklamasında özetle şöyle denildi:

"Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıca finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır."

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE?

Bu gelişmelerle birlikte AA Finans’ın, PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyordu.

Bloomberg HT Araştırma'nın ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu. En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.

Reuters anketindeki soruya cevap veren 22 ekonomistin hepsi bugün yapılacak para politikası kurulu toplantısında politika faizinin sabit kalmasını bekliyor.

ENFLASYON ZİRVEYE İLERLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla birlikte kur krizi patlak vermiş, yıllık enflasyon zirveye çıkmıştı.

MERKEZ BANKASI, ENFLASYON TAHMİNİNİ

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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