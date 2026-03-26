Kurtlar Vadisi'nde Konsey Toplantıları Yapılıyordu: 'Baron'un Yalısı Satışa Çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baron' karakterinin kullandığı yalı olarak hafızalara kazınan, İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından Abud Efendi Yalısı’nın bir hissesi satışa çıktı. Tarihi yalının yüzde 15'i için 170 milyon TL isteniyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli sahilinde yer alan Abud Efendi Yalısı, satış haberiyle yeniden gündemde. Boğaz hattının en seçkin yapıları arasında gösterilen yalının yüzde 15,23’lük hissesi 170 milyon TL bedelle satışa sunuldu.

Denize sıfır konumu, geniş rıhtımı ve tarihi dokusuyla öne çıkan yapı, havadan çekilen görüntülerle de yeniden ilgi odağı oldu.

19. YÜZYILDA İNŞA EDİLDİ

Yalı, Osmanlı saray mimarisinin önde gelen isimlerinden Garabet Balyan tarafından 19. yüzyılda inşa edildi. 1835-1855 yılları arasında yapılan yapı, klasik yalı mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyor.

Yaklaşık 1500 metrekarelik arsa üzerinde yer alan yalı; 270 metrekare taban alanı, toplam 540 metrekare kullanım alanı ile Boğaz siluetinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. İki katlı ahşap yapı, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.

1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınan yalı, uzun yıllar Abud Ailesi’nin ikametgahı olarak kullanıldı ve bu özelliğini 1981’e kadar korudu. Alt katta yer alan kayıkhaneler ve üst katta sofa etrafında şekillenen planı, yapının klasik yalı düzenini günümüze taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

‘KURTLAR VADİSİ’NİN UNUTULMAZ MEKANI

Abud Efendi Yalısı, geniş kitleler tarafından özellikle Kurtlar Vadisi dizisiyle tanındı. Dizide “Baron’un yalısı” olarak bilinen yapı, konsey sahneleriyle güç ve otoritenin simgesi haline geldi.

Yıllar içinde yalnızca mimarisiyle değil, televizyon tarihindeki yeriyle de ikonik bir statü kazanan yalı, bugün hem tarihi hem de kültürel değeriyle öne çıkıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

