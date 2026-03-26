Annelere Yeni Destek Modeli! Doğum Sonrası Kazanç Arttı: İşte Kalem Kalem Ödemeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler kapsamında annelere verilen haklar artırılıyor. Doğum yardımı, analık ödeneği ve emzirme desteğinin yanı sıra; yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin ve çocuğun ilkokul çağına kadar esnek çalışma imkânı gibi uygulamalar da destek paketinde yer alıyor.

ÖDENEK TUTARLARI YÜKSELDİ

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, 2025 yılı itibarıyla asgari ücretteki artış, annelere yapılan ödemelere de yansıdı. İş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı ve yarı zamanlı çalışma kapsamında verilen destekler yükselirken, doğum izninin uzatılmasıyla birlikte annelerin elde edeceği toplam gelir de arttı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Mevcut uygulamada 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde anneler doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası ise 16 hafta izin kullanabilecek. Sağlık durumuna göre doğum öncesi iznin bir kısmı doğum sonrasına aktarılabilecek.

ASGARİ ÜCRETLİ ANNEYE 190 BİN TL’YE YAKIN DESTEK

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte iş göremezlik ödeneği süresi 168 güne yükseliyor. Asgari ücretli bir anne bu kapsamda en az 123 bin lira ödeme alabilecek. Buna yarı zamanlı çalışma desteği ve diğer yardımlar da eklendiğinde toplam destek tutarı 190 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Geliri daha yüksek olan annelerde bu rakam daha da artıyor.

DOĞUM YARDIMI VE AYLIK DESTEKLER

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilk doğumda 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYA EK DESTEK

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışan annelere hem işveren hem de devlet tarafından ödeme yapılıyor. Asgari ücretli bir anne bu süreçte işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR desteğiyle birlikte toplam geliri aylık 30 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ DETAYI

Doğum yapan annelere verilen emzirme yardımı da artırıldı. 2025 yılı için bu ödeme 1.621 lira olarak belirlenirken, tek seferlik olarak veriliyor. Bu destekten yararlanmak için anne ya da eşinin sigortalı olması yeterli görülüyor.

Kaynak: Sabah