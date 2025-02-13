Kur Korumalı Mevduat'ta Düşüş Sürüyor

Geçtiğimiz hafta ilk kez 1 trilyon liranın altına gerileyen Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi bu hafta da düşüşüne devam etti.

Kur Korumalı Mevduat'ta Düşüş Sürüyor

Geçen hafta 1 trilyon TL'nin altına gerileyen kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 996,2 milyar TL'den, 966 milyar TL'ye geriledi.

KREDİLERDE YÜKSELİŞ

Aynı haftada krediler 16 trilyon 367,2 milyar TL'den 16 trilyon 485,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 48,1 milyar TL'den 19 trilyon 254,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 62,7 milyar TL'den 2 trilyon 67,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 908,7 milyar TL'den 1 trilyon 879,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 314,7 milyar TL'den 320,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 7 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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