Kriz derinleşti, yurttaş fatura borcu altında kaldı!

Enflasyonla ve kur kriziyle birlikte TL'nin negatif getirisi artarken yurttaşın da alım ve ödeme gücü düştü.

Yaşanan gelişmelerle birlikte CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, borçlarından dolayı doğalgazı ve elektriği kesilen abonelerle ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle soru yöneltti.

YURTTAŞ, FATURA BORCU ALTINDA KALDI

Gürer'in sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, 2023 yılının ilk 6 ayında 122 bin 987 abonenin doğalgazının, 69 bin 278 abonenin de elektriğinin borçları sebebiyle kesildiğini açıkladı.

"4 MİLYONA AŞKIN AİLE SOSYAL YARDIM ALIYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gürer, "Doğalgaz fiyatlar artış doğalgaz kullanımını azalttığı da görülüyor. Vatandaş gelir gider dengesi şaştıkça giderlerini kısmaya çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verildiği ve 4 milyon aşkın hanenin sosyal yardım aldığı günümüzde elektrik ve doğalgaz kesilenlerin varlığı sorunların derinleştiğinin de göstergesidir. Bakan doğalgazda kullanım düşmesi hava sıcaklığına, ödenmeyen faturaları unutkanlığa yorsa da daralan gelir ile artan geçim sıkıntısının bu sürece etkisi görmezden gelinemez" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem