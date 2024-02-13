Kritik veri açıklandı, ABD enflasyonu beklentileri aştı!
ABD'de enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentileri aşan enflasyon verisi, Fed'in faiz indirimlerinin kısa sürede başlamayacağına işaret etti.
ABD'de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 oldu.
BEKLENTİLERİ AŞTI
ABD'de enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağı tahmin edilirken, gelen veriler sonrası beklentileri aştı.
FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENTİLERİ AZALDI
Tahminleri aşan veri, Fed'in faiz indirimlerine yakında başlayacağına yönelik beklentileri azalttı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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