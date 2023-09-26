Kredi kartı faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı.

Kredi kartı faiz oranları yükseltildi

TCMB'nin sitesindeki verilere göre kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.

Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükselecek.

TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

Yeni oranlar 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak.

Kredi kartı faiz oranları yükseltildi - Resim : 1

Etiketler
Kredi Kartı Faiz
Kredi desteği için Suriyeli işçi çalıştırma şartı Kredi desteği için Suriyeli işçi çalıştırma şartı
Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor... Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...
Kredi kartı faizleri için 'yükseltme' kararı Kredi kartı faizleri için 'yükseltme' kararı
Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo... Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo...
ÇOK OKUNANLAR
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik Resmi Gazete'de: Sistemden çıkmak isteyenler... Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik! Sistemden çıkmak isteyenler...
Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri sosyal medyada gündem oldu
Ruh eşi olan burçlar belli oldu! İşte en uyumlu ve en uyumsuz burçlar Ruh eşi olan burçlar belli oldu
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor" Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu
Kulis: İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim belli oldu Kulis: İYİ Parti'nin Ankara için düşündüğü isim belli oldu