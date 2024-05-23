Kötümserliği işaret etti, ekonomiye güven kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

Kötümserliği işaret etti, ekonomiye güven kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayı verileri yayımlandı.

Verilere göre, tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Endeks, nisan ayında 80,46 olmuştu.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks mayısta 65'ten 65'3'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 82,9'dan 82'8'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 78,3'e yükseldi.

Kötümserliği işaret etti, ekonomiye güven kalmadı! - Resim : 1

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Öte yandan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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