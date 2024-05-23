Kira bedeli 1 milyon liranın üzerinde: Limak’ın yeni kiracısı Çevre Bakanlığı oldu
Et ve Süt Kurumu'nun 64 ayda 21,8 milyon TL kira ödediği Limak’a ait binanın yeni kiracısı Çevre Bakanlığı oldu. Binanın içini baştan aşağı yenilediği öne sürülen Bakanlığın Limak’a 12 ayda 15 milyon TL’ye yakın kira ödemesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tasarruf tedbirlerini daha ilk haftasını doldurmadan deldi. Son kiracısı aylık 800 bin 131 TL kira bedeli ile Et ve Süt Kurumu olan Ankara'daki binanın sahibi olan Limak, bir yıl boş kalan bina için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.
BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları, ESK’nin son ödediği kiranın 800 bin 131 TL olduğunu anımsatarak, “Aradan 13 ay geçti. Şu an kiranın yüzde 25 zam oranı baz alındığında 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.
21.8 MİLYON TL ÖDENDİ
Görevleri arasında vatandaşa ucuza et satmak da olan Et ve Süt Kurumu, Bakanlığın kiraladığı binayı Ocak 2018-Nisan 2023 döneminde kullandı.
Kurumun, Limak’a ödediği yıllık kira tutarları şöyle: