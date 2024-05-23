Vatandaş borç batağında: Kredi ve kredi kartı borçlarında 16,9 milyar liralık artış

Geçim sıkıntısı çeken vatandaş, kredi ve kredi kartlarına yüklendi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden oluşan bütün bireysel kredilerin ortalama faizi yüzde 75,76’ya ulaştı. Vatandaşın kredi borcu yılbaşından bu yana 412,8 milyar lira arttı. Bireysel krediler, diğer kredilere göre daha hızlı büyüdü.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; uygulanan politikalarla özellikle kartlı harcamalarda yavaşlama hedeflenirken Risk Merkezi’nin mart verilerine göre bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları oluşturdu. Bireysel kredilerin yüzde 29’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 15’ini konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 7’sini de kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredi kullananların sayısı son bir yılda 2,2 milyon artarak 40,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 76,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

BATIK RİSKİ BÜYÜYOR

Yüksek faiz ortamında batık kredi riski büyüyor. Vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yılbaşından bu yana 16,9 milyar liralık artış yaşandı. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 3 - 10 Mayıs haftasında 1,1 milyar lira daha artarak 62,2 milyar lira oldu.

"ESNAF KREDİSİ FAİZLERİNİ ARTIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Halkbank, esnaf ve sanatkârların kullandığı ve borcu devam eden hazine destekli esnaf kredilerinin faiz oranlarını artırmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi.

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği, kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gelinen noktada, gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı aktarıldı.