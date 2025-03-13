Konut Satışlarında Büyük Artış: Yüzde 20'yi Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 oldu. Bir önceki ayda 112 bin 173 konut satılmıştı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Konut satışları ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artışla 224 bin 991 oldu.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Krediyle konut satışlarını gösteren ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.

Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi