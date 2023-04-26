Kola fiyatına son yılların en büyük zammı: İçerken iki kez düşüneceksiniz

Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini güncellemeye başladı. Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Kola fiyatına son yılların en büyük zammı: İçerken iki kez düşüneceksiniz

Türkiye'de vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında enflasyon geliyor. Gıdadan giyime, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor.

BİR ZAM DA KOLAYA

Son zam haberi ise ünlü içecek firması Coca Cola'dan geldi. Dev firma mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

ARALIKTA 30 TL OLMUŞTU

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.

Son Güncelleme:
Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş
İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı 'Merkez Bankası liyakatsız yönetimi bunu da yaptı' diyerek duyurdu: 'Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kurunun geçerliliği yok' İYİ Parti'nin ekonomi kurmayı 'Merkez Bankası liyakatsız yönetimi bunu da yaptı' diyerek duyurdu
Fed'den 'dolar' kararı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor! Fed'den 'dolar' kararı!
Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek! İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!
Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmiş olsun, bunun ötesinde bir söz yakışmaz bizlere
Parti içinden istifa çağrıları gelmeye devam ediyor: AKP'li Cevdet Yılmaz'dan Kerem Kınık'a: İstifa etmezse dernek gereğini yapacaktır AKP'li Cevdet Yılmaz'dan Kerem Kınık'a: İstifa etmezse dernek gereğini yapacaktır
Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş