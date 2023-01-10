KKM'ye teşvikte yeni adım!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Eylül 2022'ye kadar açılmış olması şartı, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

TL'YE ÇEVRİLECEK

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem