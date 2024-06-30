Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor!

Kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrası yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı kalkıyor. Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı 2 Temmuz itibarıyla sona erecek. Kiralar daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamı üzerinden hesaplanacak.

Kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Daha önce TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen konut kira zamları, yüksek enflasyon döneminde sabitlenmiş ve kiracıları korumak amacıyla iki yıldır yüzde 25 zam sınırı uygulanmıştı. Bu uygulama 2 Temmuz itibariyle sona eriyor.

Daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamına bakılacak. Bu oran Mayıs ayında yüzde 62,50 olmuştu. Uzmanlar 12 aylık TÜFE ile yıllık TÜFE'nin farklı hesaplandığını ve birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

KRİTİK GÜN 3 TEMMUZ

3 Temmuz'da belli olacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte, konut kiraları için uygulanacak yeni zam oranının üst sınırı da netleşecek. Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri, iş yerleri için zam yapmaya devam ederken, haziran ayında kira artış oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.

YARI YARIYA ARTIŞ OLACAK

Haziran enflasyonuyla birlikte konut kira zamlarında önemli bir artış bekleniyor. Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 62 seviyesini aşmış durumda. Bu, kira zammında yarı yarıya artış olacağı anlamına geliyor.

2 TEMMUZ ÖNCESİNDE ARTIŞ YAPAN KİRACILARDAN 2 TEMMUZ SONRASINDA ARADAKİ FARK KADAR YA DA FARKLI BİR ZAM TALEP EDİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

2 Temmuz öncesinde hangi tarihte olursa olsun kira artışını yüzde 25 olarak yapan konut kiracısı 2 Temmuz sonrasında ayrıca ek bir zam veya fark zam artışı yapmayacaktır. Bu kiracılar için bir sonraki yıl beklenecek ve kendileri için yenileme dönemi geldiğinde artık onlarda TÜFE 12 aylık ortalaması kapsamında artışlarını yenileme döneminde yapacaklardır.