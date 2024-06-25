Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor... Zam oranı nasıl belirlenecek?

2022 yılında kira fiyatlarında yaşanan fahiş artış sonrasında yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı, 2023 Temmuz ayında bir yıl daha uzatılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı 2 Temmuz itibarıyla sona erecek.

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

NTV'de yer alan habere göre; kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamına bakılacak. Bu oran Mayıs ayında yüzde 62,50 olmuştu.

Haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Verinin açıklanmasının ardından 12 aylık enflasyon ortalaması ortaya çıkacak. Ev sahipleri, Temmuz ayında kontrat yenileme zamanı gelmişse maksimum bu oranda kira zammı yapabilecek.

12 aylık TÜFE ile yıllık TÜFE'nin farklı hesaplandığını belirten uzmanlar, birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çiziyor.