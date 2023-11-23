Kendi işini kurmak isteyenlere fırsat: Hibe desteğinde detaylar belli oldu, başvurular e-Devlet üzerinden!

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2024 yılı birinci dönemine ilişkin hibe desteği proje başvuruları başladı.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların, kurmayı düşündükleri iş hakkında projelerini hazırlayarak sunmaları gerekiyor.

150 BİN TL HİBE

Hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, engelli girişimci adaylarına 150 bin TL, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanabiliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

2024 yılı ilk dönemine ait girişimci engelli ve eski hükümlü vatandaşların müracaat edebileceği başvurular, 15 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yolu ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek.

HİBE DESTEĞİ

Hibe, genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibe başvurusunda bulunan kişi veya kurumlar, hibenin amacına uygun bir proje veya faaliyet planı sunmalıdır. Hibe veren kurum veya kuruluş, proje veya faaliyet planını inceledikten sonra, hibenin verilip verilmeyeceğine karar verir.

Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem