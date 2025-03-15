KDV İadelerinde Düzenleme! Nisan Ayından İtibaren Geçerli Olacak: 10 Bin Liraya Çıkarıldı
Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'den duyurulurken Nisan ayından itibaren uygulanacağı bildirildi.
Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.
Kaynak: AA
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