CHP'li İlgezdi Simit Hesabıyla Enflasyona Tepki Gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2002-2025 yılları arasında vatandaşların alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çekerek çarpıcı bir değerlendirme yaptı. "Sadece simit hesabı bile halkın ne kadar yoksullaştığını gözler önüne seriyor. 2002’de en düşük emekli maaşıyla 1.100 simit alınabilirken, bugün bu sayı 482’ye düştü. Emekli 618, asgari ücretli 574, öğrenci ise 125 simit kaybetmiş durumda. Bu rakamlar, vatandaşın cebinden eksilen refahın ve ekonominin içinde bulunduğu krizin açık bir göstergesidir" dedi.

"GEÇİM SIKINTISI DERİNLEŞİYOR"

Ekonomik krizin dar gelirli vatandaşları her geçen gün daha fazla zorladığını vurgulayan İlgezdi, "En düşük emekli maaşıyla bugün sadece 482 simit alınabiliyor, oysa 2002’de bu rakam 1.100’dü. Asgari ücretle alınabilen simit sayısı 920’den 373’e düştü. KYK kredisiyle öğrencinin alabildiği simit sayısı ise 225’ten 100’e geriledi. Vatandaş artık kuru simide bile ulaşamaz hale gelirken, iktidar emekliye 1.000 lira zam yapıp bununla övünüyor! Gerçek şu ki, milyonlarca insanın alım gücü her geçen gün eriyor" ifadelerini kullandı.

"KAMUDA FAHİŞ FİYATLAR UYGULANIYOR"

İktidarın, simit fiyatlarını düşük göstermek için esnaf odalarına baskı yaptığını belirten İlgezdi, kamuya ait işletmelerde ise yüksek fiyatların görmezden gelindiğini dile getirdi. "Ankara’da Simitçiler Odası’na baskı yapılarak simidin fiyatı 15 TL olarak tutulmaya çalışılıyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kafelerde simit 20 TL’ye satılıyor. Ankara Ticaret Odası’nın tarifesinde de simidin fiyatı 20 TL olarak belirlenmiş durumda. En çarpıcı örnek ise şehir hastanelerinde simidin 30 TL’ye satılması! Esnafa fiyatları artırmayın diye baskı yapılırken, kamu kurumlarında fahiş fiyatlar uygulanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Fırsatçıları bize bildirin" sözlerini hatırlatan İlgezdi, "İşte buradan bildiriyoruz! Ticaret Bakanlığı, şehir hastaneleri kantinlerini ve Aile Bakanlığı'na bağlı kafeleri denetlemeli! Halkın alım gücünü eriten, vatandaşı kuru simide mahkûm eden bu sisteme artık dur denmeli!" çağrısında bulundu.