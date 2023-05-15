Kartla alışverişte yeni dönem! Slip devri kapanıyor

Kredi kartıyla alışverişlerde bir dönem kapanıyor. 1 Aralık'tan itibaren başlayacak yeni uygulamayla birlikte, kartlı alışverişlerde slip devri kapanarak dijitale geçiş yapılacak.

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Kartla alışverişte yeni dönem! Slip devri kapanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzenleme kapsamında, kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcılarının bu belgeleri dijital olarak alabilmesi ve saklayabilmesi mümkün hale gelecek.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR 
 

Dünya gazetesinin haberine göre, BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kağıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi, zaman tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faydalar sağlanmış olacak.

Söz konusu düzenleme çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.

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