Seçim belirsizliği borsayı vurdu: Devre kesti!

Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizi ile boğuşurken, 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin yurt genelinde oy oranı geriledi.

Cumhurbaşkanlığı yarışında gözler YSK'nın kesin sonuçlarına çevrilirken seçimin büyük olasılıkla ikinci tura kalması bekleniyor.

ENDEKSLER GERİLEDİ

Bu gelişmelerle açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,03 puan ve yüzde 6,38 değer kaybederek 4.489,58 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 7,86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kaybederek günü 4.795,61 puandan kapattı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Pay Piyasasında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 10.25.00'da eşleştirme yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 10.30.00'dan itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30.00'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.

PANİK İŞLEMLERİ BAŞLADI

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Kaynak: Gerçek Gündem