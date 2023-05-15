Seçim sonrası Türkiye'nin risk primi arttı!
Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda risk primi yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 100 baz puana yakın artışla 600 baz puanın üzerini gördü.
Seçim sonrası gözler YSK'nın açıklayacağı kesin sonuçlara çevrilirken, seçimin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda dolar/TL yükselişe geçerken, borsa devre kesti.
TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ ARTTI
Piyasaların seçime odaklanmasıyla oluşun belirsizlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 100 baz puana yakın artışla 600 baz puanın üzerini gördü.
Öte yandan CDS geçen hafta 481 baz puana kadar düşüş kaydetmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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