Seçim sonrası Türkiye'nin risk primi arttı!

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda risk primi yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 100 baz puana yakın artışla 600 baz puanın üzerini gördü.

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Seçim sonrası Türkiye'nin risk primi arttı!

Seçim sonrası gözler YSK'nın açıklayacağı kesin sonuçlara çevrilirken, seçimin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda dolar/TL yükselişe geçerken, borsa devre kesti.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ ARTTI

Piyasaların seçime odaklanmasıyla oluşun belirsizlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 100 baz puana yakın artışla 600 baz puanın üzerini gördü.

Öte yandan CDS geçen hafta 481 baz puana kadar düşüş kaydetmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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