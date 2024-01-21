Karşılıksız çek patladı! Rekor artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin çek kullanımıyla ilgili 2023 yılı sonuçları, uzun zamandır ekonomik kriz altında savrulan ticari hayattaki sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

2023’te 2022 yılına kıyasla bankalara ibra edilen çek sayısı yüzde 0.4 artışla 16 milyon 954 bin 515 adet, bunların tutarı yüzde 72.8 artışla 4 trilyon 567 milyar lira oldu. Çek kullanan tekil kişi sayısı da yüzde 8.6 artarak 558 bin 651’e çıktı. Bu kapsamda karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 18.7 artışla 146 bin 770 adet, bunların tutarı yüzde 176.4 artışla 57 milyar lira ve tekil kişi sayısı ise yüzde 18.4 artışla 16 bin 78’e çıktı.

LİDERLİK İSTANBUL’DA

Sadece Aralık 2023’te ise Aralık 2022’ye kıyasla ibraz edilen çek sayısı yüzde 17.3 düşüşle 971 bin 340 adede inerken bunların tutarı yüzde 55 artışla 425 milyar lira oldu. Yine karşılıksız çek sayısı yüzde 23.8 artışla 10 bin 881 adet, tutar yüzde 185.3 artışla 6.4 milyar lirayı gördü.

Öte yandan karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeklerin sayısı yıllık bazda yüzde 0.5 artışla 30 bin 27 adet, Aralık 2023’te ise yüzde 43.9 düşerek 1053 adette oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklere il bazında bakıldığında, İstanbul’un bu alanda da açık ara önde olduğu görülüyor. İstanbul’un çek sayısındaki payı yüzde 26.6, tutardaki payı yüzde 27.9. İstanbul’u Ankara izliyor. Bu ilin payı adette yüzde 8.3, tutarda yüzde 9.5. Üçüncü sırada ise adette yüzde 6.6 ile İzmir, tutarda yüzde 7.4 ile Bursa var.