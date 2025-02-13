Karlar Altında Utanç Kuyruğu! Ucuz Et Sırasında Sıcak Çorba 'İkramı'

Vatandaşların enflasyonla mücadelesi ucuz gıdaya erişebilmek için kuyruklarda devam ediyor. Yozgat'ta vatandaşlar karlar altında Et ve Süt Kurumu'nun önünde ucuz et için kuyruklar oluşturdu. Belediye ise vatandaşlara sıcak çorba 'ikram' etti.

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Karlar Altında Utanç Kuyruğu! Ucuz Et Sırasında Sıcak Çorba 'İkramı'

Türkiye'de enflasyonun en çok kendisini gösterdiği alan gıda fiyatları. Türkiye, 2024 Mayıs ayında yüzde 70'lik gıda enflasyonu ile OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyordu. İstatistiklere yansıyan gıda enflasyonu, vatandaşın ise cebini direkt olarak yakmaya devam ediyor.

Karlar Altında Utanç Kuyruğu! Ucuz Et Sırasında Sıcak Çorba 'İkramı' - Resim : 1

Vatandaşlar yeni yıl ile birlikte iğneden ipliğe gelen zamlarla mücadeleye ucuz gıda arayışıyla çözüm bulmaya mecbur kalıyor. Yozgat'ta da vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'nun önünde ucuz et alabilmek için kuyruklar oluşturdu.

Karlar Altında Utanç Kuyruğu! Ucuz Et Sırasında Sıcak Çorba 'İkramı' - Resim : 2

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen saatlerce bekleyen vatandaşlara is Yozgat Belediyesi sıcak çorba dağıttı. Oluşan görüntüler Türkiye ekonomisinin geldiği durumu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Ekonomik kriz Enflasyon Yozgat
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