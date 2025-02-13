Avrupa'da Gaz Depoları Boşalıyor! Mart Sonunda Yüzde 37'e Gerileyecek

Avrupa doğal gaz açığını spot piyasadan aldığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargoları ile doldurmaya yöneldi.

Avrupa'da doğal gaz tüketiminin şubatta yüksek seyrettiğine değinilen raporda, doğal gaz fiyatlarının ocakta Asya piyasalarının üzerine çıktığı ve bunun, LNG ithalatını Avrupa lehine çevirdiği aktarıldı. Ayrıca, LNG terminallerine tanker varışlarının bu ay sonunda 8,1 milyon tona ulaşarak önceki aya göre yüzde 3 artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Avrupa doğal gaz arzına ilişkin değerlendirmelerde, Norveç’ten sağlanan tedarikte şubat ayı boyunca günlük 129 milyon metreküplük bir düşüş yaşanmasının öngörüldüğü belirtildi. Bu durumun arz tarafında ek sıkıntılar doğurabileceğine işaret edildi.

Hava koşullarının fiyatlar üzerindeki etkisine de değinilen raporda, Kuzeybatı Avrupa’da beklenen soğuk hava dalgalarının doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü baskılayabileceği vurgulandı. Bununla birlikte, İskandinav ülkelerindeki hidroelektrik üretiminin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin, kıta genelindeki elektrik fiyatlarını aşağı yönlü etkileyebileceği kaydedildi.

Avrupa'da doğal gaz depolarının geçen yıl bu dönemde yüzde 70'e yakın olan doluluk oranı 11 Şubat itibarıyla yüzde 47'ye geriledi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜR DAHA KÂRLI

Elektrik üretiminde kömürün, özellikle linyit ve taş kömürün, doğal gaza kıyasla daha karlı bir konumda bulunduğu belirtilen raporda, bu durumun üretimde kömür santrallerinin doğal gaz santrallerinden önce devreye girmesine neden olabileceği aktarıldı.

Raporda, Avrupa’da soğuk geçen kış ve Rus gazının yokluğundan gerçekleşen yoğun kullanım nedeniyle doğal gaz depolarının doluluk oranının şubat sonunda yüzde 43 ve mart sonu itibarıyla yüzde 37'ye gerilemesinin beklendiğine dikkati çekildi.

Öte yandan, ABD’nin Rusya’nın Portovaya ve Vysotsk LNG tesislerine yönelik yeni yaptırımları devreye alacağı anımsatılarak, martta yürürlüğe girecek yaptırımların, küresel LNG arzı üzerinde ek baskı yaratabileceği ifade edildi.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yönelik ek gümrük vergileri getirmesi halinde, Avrupa’daki sanayi üretiminin ve dolayısıyla elektrik talebinin düşebileceği belirtildi. Buna karşılık, AB’nin misilleme olarak ABD LNG’sine ek vergiler getirmesi durumunda, Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebileceğinin altı çizildi.

ICIS uzmanları, Avrupa enerji piyasalarında şubatın en büyük risk faktörünün hava koşulları olacağını vurgularken, özellikle Kuzeybatı Avrupa’da yaşanabilecek olası soğuk hava dalgalarının fiyat hareketliliğini artırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA