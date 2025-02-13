Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor! Kasaya 1,5 Milyar Dolar Daha Girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada rekor seviyesinden 1 milyar 517 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 7 Şubat itibarıyla toplam rezervler 165 milyar 975 milyon dolardan, 167 milyar 975 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ VE ALTIN BRÜT REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

Brüt rezervler 97 milyar 311 milyon dolardan 96 milyar 928 milyon dolara, altın rezervleri 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 71 milyar 733 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 599 milyon dolar artarak 72 milyar 332 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi