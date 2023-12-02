Kara tablo: AKP iktidarında son 20 yılın kaybedeni emekliler!

Türkiye'de milyonlarca emekli, asgari ücretin dahi altında açlık ücretine mahkum edildi.

2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) raporunu paylaşan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, "Son 20 yılın asıl kaybedeni emekliler olmuş" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN O,89 KATINA DÜŞMÜŞ"

Kara, "2002'de ortalama (emekli sandığı) emekli aylığı asgari ücretin 2,7 katıyken, 2023 yılında 0,89 katına düşmüş" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

AKP'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin dün açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem