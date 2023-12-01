AKP'den emekli maaşı zammı açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!

Buna göre, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon verilerine göre, 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41 oldu. TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi günü, Aralık ayı enflasyon rakamlarını ise 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları Ocak ayı başında kesinleşecek.