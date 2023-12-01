AKP'den emekli maaşı zammı açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız!
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu. Akbaşoğlu, "Düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
2023 Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emekli, 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaş zammından gelecek haberi bekliyor.
6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında ise 4 aylık enflasyon farkı netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyon verilerine göre, 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41 oldu. TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi günü, Aralık ayı enflasyon rakamlarını ise 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.
Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları Ocak ayı başında kesinleşecek.
Bu gelişmeler sonrası emekli maaş zammına ilişkin Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek. Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgi enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz."
"DÜZENLEMEYİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"
Akbaşoğlu, "2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
"BÜTÇE İMKANLARI ZORLANACAK"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, emekli maaş zammına ilişkin mesajlar verdi. Memurun zammının memur emeklisine de yansıyacağını belirten Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacaklarını belirtti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.