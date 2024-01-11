Kandil simidi cep yaktı, ekmek fiyatını geçti: 10'lu paket 80 TL!

Bilecik'te Regaip Kandili nedeniyle fırınlar ve pastaneler kandil simidi hareketliliği yaşanırken, 10'lu paketi 80 TL'ye satılan kandil simidi fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi.

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Kandil simidi cep yaktı, ekmek fiyatını geçti: 10'lu paket 80 TL!

Artan enflasyon ve TL'nin değer kaybetmesi sonrası Bilecik'te bugün fırınlara ve pastanelere kandil simidi almak için gelen vatandaşlar, fiyatlara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, aldıkları kandil simidinin fiyatını ödemek için kasaya geldiklerinde 10'lu pakete 80 TL ödeyince adeta şoke oldular.

EKMEK 7 TL

Bu arada yetkiler, kandil simidin herhangi bir tarifesi olmadığını, serbest piyasadan ücretlendirildiğini söylediler. Öte yandan Bilecik kent merkezinde 200 gram ekmek 7 liradan satılıyor.

Kandil simidi cep yaktı, ekmek fiyatını geçti: 10'lu paket 80 TL! - Resim : 1

KANDİL SİMİDİ

Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan yiyecektir. Simide benzemektedir. Susamlı ve sade olarak yapılmaktadır. Yapımında mahlep, ayrıca susam veya çörek otu kullanılır.

ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, yarın başlıyor.

Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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