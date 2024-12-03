Kademeli Emeklilik İçin SGK Başuzmanı İsa Karakaş Tarihi Açıkladı: ‘Ankara Gündeminin Başında Yer Alıyor’ Dedi: ‘Bu İş 2027 Gibi Çözülecek’

SGK’da 1999-2008 yılları arasında işe başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminde kademeli emeklilik konusu ön planda yer alıyor. Özellikle 1 gün ile 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacak kişiler, ‘kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Hatta 23 yıldır çalışarak 9 bin prim günü ödediği halde emekli olamayanlar da bu grup içerisinde! Bu kapsamda 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar emeklilik koşullarının kendileri için adaletsiz olduğunu savunarak duruma tepki gösterirken yaş şartının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesi taleplerini dile getiriyorlar.

“ENİNDE SONUNDA ÇÖZÜLECEK”

Ekonomi yönetimi EYT’nin yarattığı olumsuz maliyet tablosunu sebep göstererek, yeni bir emeklilik düzenlemesine henüz sıcak bakmadığını açıklamıştı. Ancak SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesi ile dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

“Kademeli emeklilik düzenlemesi inanılmaz bir şekilde hareketli. Ankara gündeminin başında zaten kademeli emeklilik var” diyen Karakaş, “Kafanızı nereye çevirirseniz hep kademeli emeklilik konuşuluyor. Türkiye’de en çok ses getiren bu oldu. Emeklilikte karamsar olmayın. EYT meselesi 24 yılda çözüldü. Kademeli emeklilik daha 1,5-2 yıldır konuşuluyor. Eninde sonunda çözülecek” ifadelerini kullandı.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE TARİHİ AÇIKLADI

“Benim öngörüm kademeli emeklilikte biraz daha sabırlı olmamız lazım” diyerek sözlerine devam eden SGK Başuzmanı merak edilen tarihe ilişkin, “Bu iş 2027 gibi çözülecek. Ankara'daki deneyimlerimden, bürokratlık deneyimlerinden hareketle bu zamanı söylüyorum” diye yorumda bulundu.