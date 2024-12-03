Asgari Ücrette ‘Enflasyon’ Hesabı: Türk-İş Başkanı Atalay Açıkladı

Asgari ücret görüşmelerine geri sayım başladı. İlk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Toplantıya sayılı günler kalırken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) programında konuşan Atalay, asgari ücretin enflasyon sebep olmadığını söyledi. Atalay, "Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor." dedi.

İŞ DÜNYASI 'YÜZDE 25' DİYOR

Atalay, MÜSİAD’ın asgari ücret önerisine de tepki gösterdi. Türk-İş Başkanı, "İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli." dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil." ifadesini kullanmıştı.

Asgari ücret beklentilerine ilişkin Atalay, "Haftaya işveren ve hükümetin rakamlarını görelim sonra biz açıklarız" dedi.