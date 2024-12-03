Asgari Ücret Zammı Merkez'in Planını Bozmayacak! Kasım Enflasyonu Sonrası Peş Peşe Açıklama Geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım’da TÜFE beklentilerin üzerinde gelse de yüzde 2,88’den 2,24’e geriledi. Verilere göre Kasım'da yıllık enflasyon da yüzde 47,09 ile yüzde 46,60'lık beklentinin üzerinde geldi.

Capital Economics'ten Nicholas Farr, enflasyon verileri sonrası geçtiği notta, enflasyonun beklenenden daha az gerilemesinin ardından Türkiye'de bu ay faiz oranlarında bir indirime gidilmesinin olası görünmediğini yazdı.

Farr’a göre, bugün açıklanan verilerde fiyatlar kasım ayında yüzde 47,1 oranında artarak Ekim ayı enflasyon oranına kıyasla sadece hafif bir düşüş gösterdi. Bu da yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmininin üzerinde gerçekleşeceği ve faiz belirleyicilerinin Aralık ayındaki politika toplantısında faizleri sabit tutma ihtimalinin artacağı anlamına geliyor.

Farr yaptığı değerlendirmede, “Faiz indirimlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı yönündeki tahminimizi koruyoruz” dedi.

BARCLAYS’A GÖRE TARİHİ DEĞİŞTİRMEK GEREKMİYOR

Barclays'e göre ise beklentileri aşan Kasım ayı tüketici enflasyonu verisi para politikasının yönünü etkilemeyecek. Ekonomist Ercan Ergüzel imzalı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın parasal gevşeme sürecine 26 Aralık’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek başlamasının beklendiği belirtildi.

'Asgari ücret kararında enflasyon beklentilerini bozacak yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmayacağı varsayımıyla' TCMB’nin eylül ayına kadar 250 baz puanlık indirimlere devam etmesini beklediğini belirten Ergüzel, bankanın yılın geri kalanında yüzde 27,5 seviyesinde beklemeye geçeceğini öngördüklerini bildirdi. Notta, "Aralık ayında gevşeme döngüsüne başlamanın sıkı para politikası duruşunu değiştirmeyeceğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

TCMB’nin 2025 sonunda yıllık yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşabilmesi için, devam eden sıkı para politikasına ek olarak, maliye politikası ve gelirler politikasının da enflasyondaki düşüşü daha fazla desteklemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

FITCH’TEN PARA POLİTİKASI MESAJI

Fitch Ratings de Türkiye'de 2025'te sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasının beklendiğini bildirdi.