Kaçakçılık Olayları Artmıştı: Tartışmalara Neden Olan Altın Kotası İçin Yeni Karar

Altın ithalatına kota getirilmesinin ardından kaçakçılıkta büyük artış görüldü. Son olarak siyasilerin de dahil olduğu büyük bir altın kaçakçılığı ağı ifşa oldu. Bu durum sonrasında uygulamanın yarardan çok zarar getirdiğine kanaat getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "istenmeyen sonuçlara neden olduğunu" belirterek uygulamayı kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Nefes gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Bakan Şimşek, iş insanlarıyla bir araya geldiği bir toplantıda, siyasilerin karıştığı altın kaçakçılığına değinmeden, "Altın ithalat rakamı çok yüksekti. O yüzden sınırlama getirdik. Maalesef istenmeyen sonuçlara yol açtı. Kota uygulaması kaldıracağız…" ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE 'DENEME YANILMA'

Ekonomi kurmayları, aylık 68.33 tona kadar çıkan altın ithalatının kotadan sonra aylık 38.14 tona daha sonra da 23.18 tona gerilediğini aktardılar. Ancak altın kaçakçılığının geldiği boyut ve yarattığı sorunlar, beklenen faydanın önüne geçti. Böylece ekonomide de "deneme yanılma" yöntemiyle yol alındığı yorumları yapıldı.

Kaynak: Nefes Gazetesi