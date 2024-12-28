AKP, En Düşük Emekli Maaşında Bu Rakamı Konuşuyor! ‘Bilgisini Aldım’ Diyerek Açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur Ek Ödemeli Emekli Zammı Tablosu

2025 Ocak zammı dönemine artık 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Asgari ücret artışı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli kök aylık artışına gözler çevrildi. 16 milyon emekli ve memur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına yapılacak zamları büyük merakla takip ediyor. Bu kapsamda 3 Ocak’ta TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı TÜFE verisi ile 6 aylık enflasyon oranı yakından takip ediliyor. Peki emekli kök maaş artışı sonrası emekli taban maaşı için nasıl bir düzenleme yapılacak. Ayrıntılar haberde…

EMEKLİYE ZAM İÇİN 3 OCAK’TA HER ŞEY NETLEŞECEK

Ocak ayı ile milyonlar için hem emekli kök maaşı hem de taban aylıklara yönelik iki düzenleme yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirlenecek maaşlarına kavuşacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta duyuracak.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası’nın yılı için öngördüğü yüzde 45,28’lik enflasyon tahmini 6 aylık enflasyon oranını yüzde 16,47’ye taşıyacak. Bu oran Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı için doğrudan uygulanacak. Örneğin kök aylığı 11.500 TL olan bir emekli için maaş önce yüzde 16,47 zamlar 13.394 TL’ye çıkacak. Ardından yüzde 4 ek ödeme ile 13.930 TL’ye yükselecek. Bu tutar Hazine desteği alarak yeni belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA AKP KULİSİ

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekli zammı ile ilgili AKP’li yetkililerle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. “Emekli maaşında enflasyon farklı yansıtılacak. Memur emeklilerinde de enflasyon maaşından 5 puanın altında bir güncelleme gelecek” diyen Atik, “En düşük emekli maaşında 6 ayda bir düzenleme göreceğiz. AK Partili yetkililer ile yaptığım görüşmede 14 bin ila 14 bin 500 lira arasında bir rakama çıkacağı bilgisini aldım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber