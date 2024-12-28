Merkez Bankası'ndan Bir Faiz Kararı Daha! Reeskont Faizlerinde Düzenleme

Merkez Bankası’ndan işletmelere yönelik finansal işlemlerde uygulanacak faiz oranları güncellendi. Bu kapsamda iskonto faiz oranı ve avans işlemlerine uygulanacak faiz oranına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Merkez Bankası'ndan Bir Faiz Kararı Daha! Reeskont Faizlerinde Düzenleme

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları açıklandı.

Tebliğe göre Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde (işletmelerin bilançolarında yer alan alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine indirgenmesi) uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 49,25 olarak belirledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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