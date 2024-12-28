Elinde Bu Altını Olan Karalar Bağlayacak! Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: 81 İlde Geçerli Olacak

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon nedeniyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin sona erdiği ve düşüş eğilimine geçildiği yönündeki beklentiler, altına olan talebi daha da artırıyor. Bu süreçte, güvenli yatırım araçları arasında yer alan altın, dolandırıcılık risklerine rağmen popülerliğini koruyor.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcularda gramajına göre tartılarak satılan bir altın türü. Ancak bu altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların sahte ürünler üreterek piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Sahte kesme altınlar, yatırımcıların maddi kayıplar yaşamasına neden olurken, sektörel güveni de sarsıyordu.