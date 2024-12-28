Elinde Bu Altını Olan Karalar Bağlayacak! Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: 81 İlde Geçerli Olacak
Türkiye'de altın, geçtiğimiz yıl yatırımcısına %78 gibi yüksek bir kazanç sağlayarak yatırımcıyı ve beraberinde dolandırıcıları da kendine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Altında yükselen popülerlik, dolandırıcılık vakalarının da artmasına yol açtı. Kesme altın adı altında sahte altınların piyasaya sürülmesi, hem yatırımcıları mağdur etti hem de kuyumculuk sektörünün güvenilirliğini zedeledi.
81 İLDE GEÇERLİ OLACAK
Kuyumcular, dolandırıcılık riskini azaltmak için önemli bir karar alarak artık kesme altın satın almayacaklarını duyurdu
BU ALTINLARA DİKKAT
Kuyumculuk sektörü uzmanları, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altınların üzerinde üretici firma bilgisi ve seri numarası gibi detayların bulunması, bu tür altınların sahte olma riskini en aza indiriyor. Yatırımcıların güvenli bir şekilde işlem yapabilmesi için paketli altın tercih etmeleri öneriliyor.
ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon nedeniyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin sona erdiği ve düşüş eğilimine geçildiği yönündeki beklentiler, altına olan talebi daha da artırıyor. Bu süreçte, güvenli yatırım araçları arasında yer alan altın, dolandırıcılık risklerine rağmen popülerliğini koruyor.
KESME ALTIN NEDİR?
Kesme altın, kuyumcularda gramajına göre tartılarak satılan bir altın türü. Ancak bu altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların sahte ürünler üreterek piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Sahte kesme altınlar, yatırımcıların maddi kayıplar yaşamasına neden olurken, sektörel güveni de sarsıyordu.