İYİ Parti'den açıklama: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'CV' gönderdi mi?

10haber yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mayıstaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İYİ Parti'ye CV gönderdiğini ancak araştırmalar sonrası parti tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

İddialara ilişkin partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır" yanıtını verdi.

"BEKLENTİMİZ GEREĞİNİN YAPILMASIDIR"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi ve Merkez Bankası ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara da değinen Zorlu, "İYİ Parti olarak beklentimiz Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayet ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.

Olaylar karşısında şaşırdığını belirten Erol Erkan ise, şunları söylemişti:

"Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu."

Kaynak: Gerçek Gündem