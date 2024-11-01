İşte Vergi Yüzsüzleri Listesi! Maliye İsim İsim Paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 30 bin 696 ismin borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını açıklamıştı.

Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira oldu. Tahsil edilemiyecek alacak tutarı ise 812,8 milyar lira olarak belirlendi.​​​​​​​

İŞTE EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayınladı. Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklandı. İlk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları yer aldı. İkinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşıldı.

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu)

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi

"- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL