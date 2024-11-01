Asgari Ücretten Sonra Sıra Elektrik ve Doğal Gaz Faturasında! IMF Onlara Da El Attı: 1,2 Trilyon Liralık Önerinin Belgesi

417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen haneler Şubat 2024’ten itibaren gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Bu karar çok konuşulurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz faturalarında da benzer bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor. Düzenleme vatandaşın cebinden ne götürecek?

Habertürk’te yer alan habere göre, düzenlemeye ilişkin göze çarpan gelişme yakın zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye Raporu'nda aynı konu üzerinde durulması. IMF'in Türkiye'ye önerdiği Maliye politikası tedbirleri arasında elektrik sübvansiyonu reformu da var. IMF bu reform ile 2024'te yani geri kalan 2 ayda milli gelirin binde 2'si gelecek yıl ise binde 4'ü oranında gelir sağlanacağını hesaplamış. Diğer vergi ve harcama kısıcı önlemler ile milli gelirin yüzde 2'si kadar bir harcamanın kısılacağını yani devlete bu kadar bir gelir artışı sağlanacağını düşüyor.

TOPLAM 1,2 TRİLYON LİRA

Peki bu oranlar ne anlama geliyor? Orta Vadeli Program'a göre (OVP) göre 2025'te milli gelir 61,5 trilyon lira (1,4 trilyon dolar) olacak. Bu tahmine göre elektrik sübvansiyonlarının kısılmasından 246 lira gelir elde edilecek. Bu rakam 26 milyon olan hane sayısına bölündüğünde (417 kilovatsaati aştığı varsayılırsa) tüm hanelerin hane başına yıllık 9 bin 356 lira ve aylık da 780 liralık bir fatura artışına işaret ediyor.

Vergide gereksiz indirim ve istisnaların kaldırılması ve diğer harcama kısıntıları ile IMF, devlete 2025'te toplam 1 trilyon 230 milyar liralık tasarruf önerdi.

IMF'DEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ



IMF, Türkiye’nin 2025 asgari ücret zammı belirlenmesinde yüksek zam yapılmaması uyarısında bulunmuştu. IMF Türkiye Misyon Şefi P. Walsh, asgari ücretin enflasyonu tetikleyebileceğini, bunun yerine hükümetin nüfusun en yoksul kesimlerine yönelik doğrudan destekleyici tedbirler almasının daha doğru olacağını belirtti.

Kaynak: Habertürk