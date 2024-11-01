Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem: Bakanlık İlk Kez Uygulanacak Sistemi Açıkladı! Tüm Aboneleri İlgilendiriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte planlanan “Az tüketilenden az, çok tüketilen enerji tüketiminin sağlanması” sisteminin doğal gazda da uygulanacağını belirtti. Bakan, doğal gaza gelecek kademeli fiyatlandırma sisteminin detaylarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, basın mensuplarının gerçekleştirdiği toplantıda enerji maliyetleri ve doğal gaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, elektrikte planlanan “Az tüketilenden az, çok tüketilen enerji tüketiminin sağlanması” sisteminin doğal gazda da uygulanacağını belirtti. İl bazında bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını belirten Bakan Bayraktar detayları açıkladı.
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile enerji konularını da kapsayan bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz için özel bir fiyat talebinde bulunduğunu ve gündemde üç ana başlık olduğunu ifade etti.
DOĞAL GAZ İÇİN ÖZEL FİYAT TALEBİ
Bayraktar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Birinci başlık, Doğal Gaz Ticaret Merkezi. İkinci olarak, Rusya'dan talep ettiğimiz özel doğal gaz fiyatı. Üçüncü başlık ise 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Bu konularla ilgili bir paket anlaşması yapılması gerekiyor. Ayrıca, 2025'te BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında İstanbul Finans Merkezi'nde %50-50 ortaklıkla bu ticaret platformunu işletecek bir şirketi hedefliyoruz.”
DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANABİLİR
Bayraktar, yaklaşan kış aylarında doğal gaz piyasasının “enteresan” bir dönem yaşayabileceğini belirterek, “Bu yıl Ukrayna üzerinden Rusya'nın Avrupa'ya gaz gönderme süresinin doldurulması ve uzatılması beklenmiyor. Bu durumda Avrupa'da gaz fiyatlarında bir artış yaşanabilir ve bunun için Türkiye'de olumsuz bir durumun olmaması için hazırlıklıyız. Arz güvenliği konusunda sıkıntımız yok, ancak fiyat para birimlerine karşı da dikkatliyiz” dedi.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ FATURA SİSTEMİ GELİYOR
Bakan Bayraktar, 2025 yılının Şubat aylarında doğal gazda dağıtım sistemlerine geçiş yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, “Örneğin, soğuk iklime sahip Erzurum'da doğal gaz tüketimi 1200 metreküpe ulaşabilirken, Antalya'da bu miktar 600 metreküpte kalabiliyor. Bu nedenle il bazında bir yapı çalışmalarını yapıyoruz. Doğal gaz, elektriğe göre daha karmaşık bir alan ancak benzer bir sistemde sistem geçişi planlamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.