Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem: Bakanlık İlk Kez Uygulanacak Sistemi Açıkladı! Tüm Aboneleri İlgilendiriyor

DOĞAL GAZ İÇİN ÖZEL FİYAT TALEBİ

Bayraktar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Birinci başlık, Doğal Gaz Ticaret Merkezi. İkinci olarak, Rusya'dan talep ettiğimiz özel doğal gaz fiyatı. Üçüncü başlık ise 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Bu konularla ilgili bir paket anlaşması yapılması gerekiyor. Ayrıca, 2025'te BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında İstanbul Finans Merkezi'nde %50-50 ortaklıkla bu ticaret platformunu işletecek bir şirketi hedefliyoruz.”